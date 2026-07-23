Novedades de la Asociación de Vendedores Ambulantes de Playa | Cambios de horario y variadas actividades

En diálogo con Radio Noticias, Sabrina González, referente de la Asociación de Vendedores Ambulantes de Playa, repasó las actividades y proyectos de la institución. González informó que el horario administrativo funciona los lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 19:30 hs, manteniendo además talleres y actividades durante todo el año para la comunidad.

Asimismo, confirmó que para el cierre de las vacaciones de invierno (domingo 2 de agosto) ofrecerán una función teatral gratuita orientada a los hijos de los trabajadores del sector.

Los detalles:

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