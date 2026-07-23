Radioteatro en el Teatro Ocean de Mar de Ajó | Conoce los detalles

En comunicación con Radio Noticias, el artista Fernando Paz brindó detalles sobre la propuesta de radioteatro y café concierto que se lleva adelante en las instalaciones del Teatro Ocean de Mar de Ajó durante estas vacaciones de invierno. Paz explicó que se trata de un formato breve de 20 a 25 minutos ambientado en la década de 1940, que combina narración, actuación, efectos de sonido en vivo e interacción con el público, culminando con canciones clásicas del recuerdo.

La entrada es libre y gratuita, y los espectadores pueden acompañar la función disfrutando del servicio de cafetería de la sala.

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