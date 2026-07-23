La Comedia Municipal de Teatro presenta tres funciones especiales para estas vacaciones de invierno

En diálogo con Radio Noticias, Alejandro Cacciabue, director de la Comedia Municipal de Teatro, brindó detalles del ciclo de funciones organizadas para el receso invernal en el Teatro Candilejas de San Bernardo. El itinerario comenzará este sábado a las 20:00 hs con la obra infantil para toda la familia «Derechos Torcidos», de Hugo Midón, para luego dar paso el próximo fin de semana a la tragicomedia en tono burlesco «Mentiras impiadosas», de Kado Kotzer.

Cacciabue remarcó el trabajo continuo de formación del elenco, al tiempo que reflexionó sobre la importancia de promover el arte teatral en el distrito y la necesidad de seguir proyectando infraestructura profesional para las futuras generaciones de actores costeros.

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