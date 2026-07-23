Abre «Selva Resto Bar», una nueva propuesta para disfrutar durante todo el día en San Clemente

En diálogo con Radio Noticias, Facundo, responsable de Selva Resto Bar, presentó los detalles de este nuevo espacio gastronómico abierto en San Clemente del Tuyú. El local ofrece alternativas para desayuno, almuerzo, merienda y cena.

Entre sus principales atracciones se destacan las «Torres Selva», una innovadora opción de tres niveles que combina sándwiches salados, medialunas, cookies y porciones de tortas artesanales elaboradas por una pastelera local. Además, subrayó la intención de cuidar el bolsillo de la comunidad con menús ejecutivos que incluyen plato, bebida y postre a precios accesibles.

Los detalles:

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