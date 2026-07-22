«Vacaciones Súper Divertidas», la propuesta en centros comunitarios, culturales y costaneras de La Costa

En comunicación con Radio Noticias, Pablo Parra, representante del área de Inclusión Artística de la Municipalidad de La Costa, brindó detalles del programa «Vacaciones Súper Divertidas», una iniciativa pensada para llevar actividades culturales, artísticas y recreativas a los distintos barrios del distrito durante el receso invernal.

Parra destacó que la propuesta incluye talleres artísticos, shows, meriendas y espectáculos en todos los Centros Comunitarios, de acceso libre tanto para residentes como para turistas. Además, adelantó un despliegue itinerante por los logos y costaneras del partido, con presentaciones diarias de 14:00 a 17:00 hs a cargo de DJs, el Ballet de La Costa y bandas locales para poner en valor la identidad artística costera.

Los detalles:

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