La Justicia convirtió en detención la aprehensión de dos hombres acusados por una serie de robos de cables en General Madariaga. La investigación continúa.

La investigación por los reiterados robos de cables registrados en General Madariaga sumó un nuevo avance judicial. El Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial Dolores resolvió convertir en detención la aprehensión de los dos hombres acusados de integrar la maniobra delictiva, quienes permanecerán privados de su libertad mientras continúa la causa.

La medida alcanza a Santiago Ariel Michia y Martín Eduardo Ibarra, quienes habían sido aprehendidos tras una serie de allanamientos realizados como resultado de la investigación llevada adelante por la Estación de Policía Comunal, con el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad del Municipio.

Según se informó, las tareas investigativas permitieron identificar el lugar donde eran comercializados los cables sustraídos, reconstruir el circuito de venta del material robado y reunir elementos de prueba que derivaron en los procedimientos judiciales. Durante los allanamientos se secuestraron cables, herramientas y otros objetos considerados de interés para la causa.

La decisión del Juzgado de Garantías representa un respaldo al trabajo desarrollado por los investigadores y permite que ambos imputados permanezcan detenidos mientras la Justicia profundiza la investigación para determinar el alcance de los hechos y eventuales responsabilidades de otras personas.

Los robos de cables constituyen una de las modalidades delictivas que más complicaciones generan en distintas localidades de la región, ya que además del perjuicio económico suelen provocar interrupciones en servicios esenciales y afectar a vecinos, empresas e instituciones.

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