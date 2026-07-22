Conocé las principales actividades gratuitas de vacaciones de invierno en el Partido de La Costa, incluida la Fiesta del Alfajor Costero y el Festival de Invierno.

Con espectáculos, talleres, música, recorridos, fiestas populares y propuestas para todas las edades, el Partido de La Costa comienza a vivir una intensa agenda de vacaciones de invierno. Radio Noticias Web repasó las principales actividades gratuitas para organizar la semana y anticipar dos de los eventos más convocantes del próximo fin de semana

Actividades todos los días

Durante el receso escolar habrá propuestas gratuitas distribuidas en distintas localidades del distrito. De lunes a viernes, entre las 14.00 y las 17.00, los centros comunitarios y culturales ofrecerán merienda, cine, circo, deportes, talleres, danza, cocina y actividades recreativas para chicos y sus familias. Las iniciativas se desarrollarán en San Clemente, Las Toninas, Santa Teresita y Mar del Tuyú, entre otros espacios comunitarios.

A la programación también se suman funciones teatrales, música en vivo, peñas, recorridos guiados y espectáculos itinerantes impulsados por distintas áreas de la Municipalidad de La Costa.

Dos fiestas para agendar

El próximo fin de semana llegará uno de los momentos más esperados de las vacaciones.

Por un lado, Mar de Ajó será sede de la 12ª Fiesta Provincial del Alfajor Costero, que se desarrollará el sábado 25 y domingo 26 de julio en el Espacio Multicultural. Más de 25 productores locales presentarán sus elaboraciones, acompañados por espectáculos, propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia.

Al mismo tiempo, San Clemente del Tuyú será escenario de la 3ª edición del Festival de Invierno, con artistas locales, feria de artesanos, productores regionales y una amplia oferta gastronómica en la Plaza Almirante Brown durante ambas jornadas.

Una buena oportunidad para recorrer el distrito

Las vacaciones de invierno vuelven a convertirse en una oportunidad para que tanto residentes como visitantes recorran las distintas localidades del Partido de La Costa. La combinación de actividades culturales, propuestas recreativas y fiestas populares permite disfrutar del distrito sin necesidad de realizar grandes gastos, fortaleciendo además el movimiento turístico y comercial durante el receso escolar.

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