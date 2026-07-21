21 de julio de 2026

Acción Social | Jornada de viandas solidarias en Mar del Tuyú este jueves 23 de julio

12 segundos atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, Natalia Coronel, integrante de la comisión de festejos de Mar del Tuyú y del espacio Somos Mar del Tuyú, anunció una jornada de viandas solidarias para la comunidad.

La actividad se llevará a cabo el jueves 23 de julio, de 12:30 a 14:00 hs, en las instalaciones del Centro Cultural de Mar del Tuyú. Coronel explicó que la iniciativa surge del trabajo conjunto entre las instituciones locales para devolverle el apoyo a los vecinos frente a la difícil situación económica actual. Se solicita a quienes asistan concurrir con su propio recipiente.

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