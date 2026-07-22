La DDI La Costa detuvo en Mar de Ajó a un hombre con pedido de captura por abuso sexual agravado. Fue clave el sistema de videovigilancia municipal.

El hombre de 32 años tenía una orden de detención emitida por la Justicia de Pilar. La DDI La Costa logró establecer dónde se encontraba y, con el apoyo tecnológico y operativo de la Secretaría de Seguridad municipal, pudo identificarlo cuando salió de una vivienda. El acusado intentó escapar, pero fue alcanzado y detenido a pocos metros.

Un hombre de 32 años que era buscado por la Justicia de Pilar fue detenido en Mar de Ajó, luego de un operativo en el que resultó clave el apoyo del sistema de videovigilancia de la Municipalidad de La Costa.

El acusado tenía vigente una orden de detención en una causa por abuso sexual agravado por el vínculo y por haber sido presuntamente cometido contra una menor de edad, aprovechando una situación de convivencia preexistente.

El procedimiento fue realizado por personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones La Costa, dependiente de la DDI Dolores, a partir de una orden librada por el Juzgado de Garantías Nº 1 de Pilar.

De acuerdo con la información policial, la causa se inició en 2020, luego de una denuncia presentada ante la Unidad Funcional de Instrucción especializada en delitos vinculados con violencia de género de Pilar.

Por tratarse de una investigación que involucra a una menor de edad, se preservan su identidad y la de su grupo familiar.

Una vez recibida la información de que el acusado podría estar ocultándose en el Partido de La Costa, los investigadores desplegaron distintas tareas de campo que permitieron establecer que se encontraría en un domicilio ubicado sobre la calle Lugones al 1300 de Mar de Ajó.

Con ese dato, se montó un operativo de vigilancia en las inmediaciones. Para fortalecer el seguimiento, la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de La Costa aportó recursos tecnológicos de videovigilancia, que permitieron observar los movimientos en torno a la vivienda e identificar a una persona con características físicas coincidentes con las del prófugo.

Cuando el sospechoso salió del domicilio y advirtió la presencia de los efectivos policiales, intentó escapar corriendo. Sin embargo, fue perseguido, reducido y detenido a pocos metros del lugar.

El hombre fue identificado como Javier Marcelo Bogarín, de 32 años, y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción especializada en delitos vinculados con violencia de género y del Juzgado de Garantías Nº 1 de Pilar.

La Fiscalía interviniente avaló el procedimiento y dispuso el cumplimiento de las actuaciones judiciales correspondientes, además del traslado del detenido a sede fiscal para prestar declaración en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal bonaerense.

El operativo volvió a poner de relieve la importancia del trabajo articulado entre las fuerzas de investigación y las herramientas tecnológicas de prevención y seguridad aportadas por el sistema municipal de videovigilancia.

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