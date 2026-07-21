21 de julio de 2026

Rotary Club presenta la primera edición de la maratón «Mar de Ajó Corre»

11 horas atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, el vicepresidente del Rotary Club de Mar de Ajó, Walter Micalucci, anunció la realización de la maratón solidaria «Mar de Ajó Corre», programada para el domingo 9 de agosto a partir de las 09:00 hs. La competencia contará con tres modalidades: 10 km, 5 km y una correcaminata familiar participativa de 3 km.

Micalucci destacó que todo lo recaudado a través de las inscripciones estará destinado al sostenimiento y construcción del espacio del Banco Ortopédico de la institución.

Las inscripciones previa o presencial se realizarán mediante código QR o directamente el día del evento en la acreditación hasta minutos antes de la largada, prevista para las 10:30 hs. La intención de la entidad es instalar la carrera de forma fija en el calendario deportivo local para los segundos domingos de agosto de cada año.

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