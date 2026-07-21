Rotary Club presenta la primera edición de la maratón «Mar de Ajó Corre»

En diálogo con Radio Noticias, el vicepresidente del Rotary Club de Mar de Ajó, Walter Micalucci, anunció la realización de la maratón solidaria «Mar de Ajó Corre», programada para el domingo 9 de agosto a partir de las 09:00 hs. La competencia contará con tres modalidades: 10 km, 5 km y una correcaminata familiar participativa de 3 km.

Micalucci destacó que todo lo recaudado a través de las inscripciones estará destinado al sostenimiento y construcción del espacio del Banco Ortopédico de la institución.

Las inscripciones previa o presencial se realizarán mediante código QR o directamente el día del evento en la acreditación hasta minutos antes de la largada, prevista para las 10:30 hs. La intención de la entidad es instalar la carrera de forma fija en el calendario deportivo local para los segundos domingos de agosto de cada año.

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