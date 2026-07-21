Los jugadores de la Selección compartieron emotivos mensajes tras la final del Mundial 2026 y fueron recibidos por cientos de hinchas en Ezeiza.

El Mundial terminó sin la copa, pero la Selección Argentina volvió a confirmar que mantiene un vínculo especial con su gente. Apenas unas horas después de la final ante España, las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de los futbolistas, mientras miles de hinchas desafiaron la lluvia para acompañar el regreso del equipo a Ezeiza.

Las publicaciones tuvieron un mismo denominador común: tristeza por no haber podido defender el título, pero también orgullo por el camino recorrido. Uno de los mensajes más comentados fue el de Leandro Paredes, quien expresó el dolor por la derrota y destacó que sigue convencido de integrar «la mejor Selección Argentina de la historia», agradeciendo a sus compañeros por el esfuerzo realizado durante todo el Mundial.

Otros integrantes del plantel compartieron imágenes del torneo acompañadas por mensajes de agradecimiento a los hinchas, que durante más de un mes acompañaron al equipo en cada partido y volvieron a convertir al fútbol en un motivo de encuentro para millones de argentinos.

El regreso al país fue muy distinto al vivido tras el título de Qatar 2022. Varios futbolistas, entre ellos Lionel Messi, no regresaron con la delegación y continuaron viaje directamente hacia sus destinos de descanso o a los clubes donde militan. Tampoco hubo una celebración oficial, aunque sí un recibimiento protocolar organizado en Ezeiza.

Sin embargo, la ausencia de un festejo masivo no impidió que la gente dijera presente. Cientos de hinchas se acercaron hasta las inmediaciones del aeropuerto y al recorrido hacia el predio de la AFA para saludar al plantel. Bajo la lluvia, banderas argentinas, camisetas celestes y blancas y aplausos acompañaron el paso del micro que trasladó a los jugadores. El Regimiento de Granaderos recibió a la delegación interpretando «Muchachos», la canción que volvió a transformarse en un símbolo de esta generación.

La imagen fue la de un país que, más allá de la derrota en la final, eligió reconocer a un equipo que volvió a dejar a la Argentina entre las grandes potencias del fútbol mundial.

Ese mismo sentimiento también se vivió en el Partido de La Costa, donde el domingo por la noche vecinos de distintas localidades salieron espontáneamente a las calles para agradecer a una Selección que, una vez más, logró unir al país detrás de una misma camiseta.

No hubo copa, pero sí un reconocimiento que vale tanto como cualquier título: el cariño de una multitud que volvió a demostrar que el orgullo por esta Selección va mucho más allá del resultado de un partido.

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