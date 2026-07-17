La UTA La Costa solicitó suspender el servicio de colectivos desde las 15 del domingo para proteger a los choferes durante la final del Mundial.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) – Delegación La Costa solicitó la suspensión del servicio de transporte público de pasajeros a partir de las 15:00 del próximo domingo, como medida preventiva para resguardar la seguridad de los choferes durante la jornada en la que la Selección Argentina disputará la final del Mundial.

El pedido fue elevado mediante una nota dirigida a la Cooperativa prestataria del servicio, en la que el gremio fundamenta la decisión en las «circunstancias excepcionales» previstas para ese día y en la necesidad de evitar situaciones que puedan poner en riesgo la integridad física de los trabajadores.

En el documento, firmado por el representante gremial Gustavo Escalante, la UTA sostiene que la prevención es una herramienta fundamental para evitar incidentes durante el normal desarrollo de las tareas y solicita que se adopten las medidas necesarias para preservar la seguridad del personal.

De prosperar el pedido, los colectivos dejarían de circular desde las 15 horas del domingo, por lo que los usuarios deberán prever con anticipación sus traslados.

La solicitud se produce en el marco del operativo de seguridad previsto para la final del Mundial y ante la expectativa de masivas concentraciones y festejos populares en distintos puntos del país. El objetivo, según expresa el gremio, es evitar que tanto los trabajadores como las unidades del transporte público puedan verse expuestos a situaciones de riesgo.

Hasta el momento, la comunicación conocida corresponde al pedido formulado por la UTA a la empresa prestataria. Resta conocer la resolución definitiva respecto de la prestación del servicio durante la tarde y la noche del domingo.

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