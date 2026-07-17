CLYFEMA incorporó cuatro de siete nuevas unidades para fortalecer el servicio eléctrico. Los datos fueron confirmados a Radio Noticias Web por un vocero de la entidad.

La Cooperativa de Luz y Fuerza Eléctrica de Mar de Ajó (CLYFEMA) comenzó a incorporar nuevas unidades a su flota vehicular como parte de un proceso de actualización destinado a mejorar la prestación del servicio eléctrico en su área de cobertura.

Según pudo saber Radio Noticias Web tras tomar contacto con la institución, ya fueron incorporadas cuatro de un total de siete unidades cero kilómetro previstas dentro del plan de renovación del parque automotor.

De acuerdo a los datos aportados por un vocero de la entidad, la adquisición comprende cinco camionetas Toyota —dos de ellas con tracción 4×4— y dos utilitarios Peugeot Partner. La incorporación se concretó mediante planes de pago aprobados por el Consejo de Administración, permitiendo avanzar de manera gradual en la modernización de los vehículos afectados al servicio.

Las camionetas Toyota doble cabina serán destinadas al traslado de personal y cuadrillas técnicas, mientras que las unidades 4×4 resultan fundamentales para atender sectores rurales y zonas de calles de arena, donde la cooperativa presta servicio de manera permanente.

Por su parte, las Peugeot Partner estarán afectadas a las áreas de Laboratorio y Conexiones y Control de Fraude Eléctrico, reforzando las tareas técnicas y de fiscalización.

Desde la institución señalaron a Radio Noticias Web que este proceso forma parte de una política de actualización de herramientas y equipamiento para optimizar la respuesta ante las demandas del servicio.

Asimismo, desde la cooperativa indicaron que en los próximos días podrían darse a conocer más detalles sobre esta incorporación y otros aspectos vinculados al fortalecimiento de la infraestructura operativa de la entidad.

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