Naturaleza y sustentabilidad | Seminarios de extracción de pigmentos naturales en La Costa

En comunicación con Radio Noticias, la especialista en cocina silvestre y divulgadora ambiental Andrea Jaques brindó detalles sobre el ciclo de seminarios prácticos que dictará durante las vacaciones de invierno en el Partido de La Costa .

El cronograma incluye dos propuestas principales: un taller de extracción de pigmentos naturales a base de plantas, flores, frutos y recursos comestibles del suelo costero, y un curso de Ecoprint, una técnica japonesa de impresión botánica que permite estampar telas para el diseño de indumentaria y artesanías únicas sin utilizar productos tóxicos.

Jaques destacó que estos conocimientos son de gran utilidad para emprendedores locales de los rubros textil, cosmético, gastronómico, artesanal y cerámico.

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