General Lavalle | Alerta por triquinosis y recomendaciones para extremar los cuidados en el consumo de chacinados

Ante la importancia de prevenir la aparición de casos de triquinosis, las autoridades de la vecina localidad de General Lavalle emitieron una serie de recomendaciones esenciales destinadas a la comunidad para el consumo seguro de carne de cerdo y derivados.

La prevención de esta enfermedad se centra en adquirir y consumir exclusivamente embutidos y chacinados que cuenten con su respectivo rótulo de establecimientos debidamente habilitados, así como asegurar una cocción completa y adecuada de la carne porcina o de animales silvestres.

Asimismo, se solicitó a la población prestar especial atención a síntomas posteriores al consumo, tales como fiebre, dolores musculares, molestias digestivas o hinchazón de párpados, ante los cuales se debe acudir de inmediato al centro de salud. Por último, para reforzar los controles, informaron que la Oficina de Producción recibe de lunes a viernes muestras de entraña refrigerada (no congelada) para realizar diagnósticos gratuitos mediante el método de digestión artificial.

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