Abrieron la inscripción para elegir a las soberanas de la 42° Fiesta Nacional del Sol y la Familia

Ya está abierta la inscripción para postulantes a soberanas de la 42° Fiesta Nacional del Sol y la Familia que se realizará en diciembre en San Bernardo.

La organización de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia abrió la convocatoria para jóvenes interesadas en participar de la elección de soberanas de la 42° edición del tradicional evento, que se realizará los días 18, 19 y 20 de diciembre en la Plaza de la Familia de San Bernardo, celebración que marca el inicio oficial de la temporada de verano en el Partido de La Costa.

La convocatoria está dirigida a quienes deseen representar a la fiesta durante el próximo año, participando de actividades institucionales, culturales, sociales y promocionales tanto en el distrito como en distintos eventos del país.

Las postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 16 y 26 años.

Residir en la Zona Sur del Partido de La Costa .

. Acreditar un mínimo de dos años de residencia.

Contar con disponibilidad para participar de actividades, eventos y representaciones durante todo el año.

Asumir el compromiso de representar a la Fiesta Nacional del Sol y la Familia en las distintas actividades que se desarrollen.

Desde la Subcomisión de Reinas señalaron que la experiencia va más allá de la elección de las soberanas, ya que quienes resulten elegidas recibirán capacitación y acompañamiento para desempeñarse como embajadoras de una de las fiestas populares más representativas del distrito.

Las jóvenes interesadas en participar podrán solicitar más información e inscribirse comunicándose al (2257) 41-2933.

La Fiesta Nacional del Sol y la Familia se realiza cada año en San Bernardo y forma parte del calendario de celebraciones tradicionales del Partido de La Costa, convocando a residentes y visitantes en el comienzo de la temporada estival.

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