San Bernardo | Fomento inicia las obras previas para la esperada instalación de la cancha de parquet

En una entrevista con Radio Noticias, el presidente de la Asociación de Fomento San Bernardo, Gastón Reinoso, dio detalles del comienzo de los trabajos estructurales orientados a la futura colocación de la primera cancha con piso de parquet en la institución.

Reinoso explicó que las tareas actuales se concentran en el acondicionamiento integral del espacio para resguardar el material de cualquier factor climático; puntualmente, ya se finalizó la impermeabilización del techo y el tinglado con el fin de evitar filtraciones y condensaciones de humedad.

Asimismo, se concretó una segunda etapa enfocada en la pintura de los cuatro laterales, columnas y paredes, complementada con el retiro de antiguas cañerías de caldera en desuso y el ordenamiento del cableado del polideportivo. De cara a los próximos días, el dirigente anticipó que esperan el arribo de los camiones con los materiales técnicos y proyectan que el montaje definitivo del piso de madera inicie formalmente en coincidencia con el receso invernal.

Los detalles:

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