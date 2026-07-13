13 de julio de 2026

Lucila del Mar | Abre la inscripción para un nuevo Curso de Manipulación de Alimentos con carnet provincial

23 segundos atrás 0

La Municipalidad de La Costa anunció la realización de una nueva edición del Curso de Manipulación de Alimentos, una propuesta orientada a promover la higiene, conservación y buenas prácticas en el sector gastronómico. La capacitación se llevará a cabo de forma presencial este jueves 17 de julio, a las 9:00, en las instalaciones del Centro de Formación Laboral N° 401, ubicado sobre la Ruta 11, km 340, en la localidad de Lucila del Mar.

La formación reviste un carácter clave para el desarrollo laboral local, ya que les permitirá a los asistentes obtener el Carnet Provincial de Manipulador de Alimentos, un requisito de carácter obligatorio para desempeñarse en cualquier actividad vinculada al circuito alimentario. Al ser los cupos limitados, los interesados deberán registrarse previamente a través de la plataforma web oficial www.cfl401lacosta.edu.ar, presentando como requisitos el día del curso una fotocopia del DNI, constancia de CUIL y una foto carnet.

Dale play al video:

Compartir

Más historias

vacaciones de invierno

Tras el Mundial, La Costa apuesta a las vacaciones de invierno con expectativas moderadas

7 horas atrás 0
mozo

Capacitación | El CFP N° 402 de Mar de Ajó abre la inscripción para el curso oficial de Mozo Básico

8 horas atrás 0
robo pavon

Violento robo a una pareja de jubilados en Paraje Pavón: los amenazaron con cortarle un dedo para robarles un anillo

9 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *