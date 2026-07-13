Lucila del Mar | Abre la inscripción para un nuevo Curso de Manipulación de Alimentos con carnet provincial

La Municipalidad de La Costa anunció la realización de una nueva edición del Curso de Manipulación de Alimentos, una propuesta orientada a promover la higiene, conservación y buenas prácticas en el sector gastronómico. La capacitación se llevará a cabo de forma presencial este jueves 17 de julio, a las 9:00, en las instalaciones del Centro de Formación Laboral N° 401, ubicado sobre la Ruta 11, km 340, en la localidad de Lucila del Mar.

La formación reviste un carácter clave para el desarrollo laboral local, ya que les permitirá a los asistentes obtener el Carnet Provincial de Manipulador de Alimentos, un requisito de carácter obligatorio para desempeñarse en cualquier actividad vinculada al circuito alimentario. Al ser los cupos limitados, los interesados deberán registrarse previamente a través de la plataforma web oficial www.cfl401lacosta.edu.ar, presentando como requisitos el día del curso una fotocopia del DNI, constancia de CUIL y una foto carnet.

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