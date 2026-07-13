Una pareja de jubilados fue golpeada y amenazada durante un violento robo en Paraje Pavón. Investigan a los autores del asalto.

Los delincuentes ingresaron durante la madrugada a una vivienda del barrio La Esmeralda. Golpearon a las víctimas, se llevaron dinero y escaparon en motocicletas. La familia reclama justicia y mayor seguridad.

Una pareja de adultos mayores vivió momentos de extrema violencia durante la madrugada de este domingo, cuando cuatro delincuentes ingresaron a su vivienda ubicada en la chacra «El Tata», en el barrio La Esmeralda, de Paraje Pavón, donde fueron golpeados y amenazados mientras los asaltantes buscaban dinero y objetos de valor.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los ladrones redujeron a las víctimas y recorrieron la vivienda en busca de pertenencias. Durante el asalto, la situación alcanzó su mayor nivel de tensión cuando intentaron quitarle un anillo a la mujer y, al no poder retirárselo, la amenazaron con cortarle un dedo para llevárselo.

Afortunadamente, la amenaza no llegó a concretarse, aunque ambos propietarios sufrieron golpes y lesiones producto de la agresión.

Tras apoderarse de dinero y otros elementos de valor, los delincuentes escaparon del lugar a bordo de motocicletas antes de la llegada de la Policía.

La familia difundió un video

En las horas posteriores al hecho, la hija de las víctimas difundió un video en redes sociales relatando lo sucedido y describiendo el estado en que encontró a sus padres luego del violento asalto.

El testimonio refleja la conmoción que vive la familia y el impacto que provocó el episodio, al tiempo que reclama el esclarecimiento del caso y mayores medidas de prevención para evitar nuevos hechos de estas características.

Mira el video acá: VIDEO INSTAGRAM

Investigación en marcha

La causa quedó en manos de la Justicia, que trabaja para identificar a los responsables y determinar cómo se produjo el ingreso al inmueble.

En tanto, vecinos de la zona manifestaron su preocupación por la reiteración de hechos de inseguridad y sostienen que los autores podrían integrar un grupo delictivo que ya habría sido detenido en otras oportunidades. Hasta el momento, esa versión no fue confirmada oficialmente por fuentes judiciales o policiales.

Mientras avanza la investigación, el caso vuelve a poner en debate la situación de seguridad en sectores rurales y periurbanos, donde los adultos mayores suelen encontrarse en una condición de mayor vulnerabilidad frente a este tipo de delitos.

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