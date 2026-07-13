Capacitación | El CFP N° 402 de Mar de Ajó abre la inscripción para el curso oficial de Mozo Básico

En diálogo con Radio Noticias, el director del Centro de Formación Profesional N° 402 de Mar de Ajó, José Luis Novas, anunció la apertura de inscripciones para la segunda cohorte del curso de Mozo Básico. La capacitación, de carácter pública, gratuita y con certificación oficial de la provincia de Buenos Aires , se dictará los días lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 21:30.

Los interesados tienen tiempo de anotarse durante toda la semana que viene, presentándose de 10:00 a 19:00 en la sede ubicada en Los Andes 1867 con fotocopia de DNI y certificado de estudios primarios o superiores. Novas destacó que la cursada empalma hacia fin de año con el trayecto de Mozo Camarero de Salón, otorgando el título completo.

Los detalles:

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