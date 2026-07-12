Crimen en Las Toninas: dos detenidos por un homicidio

Dos personas fueron detenidas por el homicidio de Alfredo Alberto Carbano en Las Toninas. La investigación permitió reconstruir el crimen tras el hallazgo del cuerpo.

La investigación por la desaparición de Alfredo Alberto Carbano, de 71 años, dio un giro decisivo durante los últimos días y culminó con la detención de dos sospechosos acusados del delito de homicidio. El caso, que comenzó con un incendio en la vivienda de la víctima y continuó con la búsqueda de su paradero, terminó con el hallazgo del cuerpo enterrado en un médano y una serie de allanamientos que permitieron avanzar en el esclarecimiento del crimen.

Carbano, jubilado y retirado de la Policía Federal Argentina, vivía en una vivienda ubicada en la intersección de las calles 13 y 4 de Las Toninas.

Del incendio a la desaparición

La cronología del caso comenzó el 26 de junio, cuando se registró un incendio en la casa de la víctima. Al llegar al lugar, los efectivos constataron únicamente daños materiales y comprobaron que el propietario no se encontraba en el inmueble.

Dos días más tarde, el 28 de junio, la camioneta de Carbano fue hallada abandonada en una zona de médanos, a pocas cuadras de su domicilio. Testimonios incorporados a la investigación indicaban que el hombre habría continuado el recorrido a pie, aunque desde ese momento no volvió a ser visto.

Ante esa situación, la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) La Costa inició una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad, la toma de declaraciones testimoniales y distintas inspecciones en la vivienda. Paralelamente, el Ministerio Público Fiscal activó el protocolo de búsqueda para intentar localizar al hombre.

El hallazgo del cuerpo cambió el rumbo de la investigación

El 9 de julio, nuevas declaraciones incorporadas al expediente llevaron a los investigadores a considerar la hipótesis de un homicidio.

Al día siguiente, durante un operativo conjunto realizado por efectivos de la SDDI La Costa, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, personal policial y un equipo K9 especializado en búsqueda de restos humanos, fue encontrado un cuerpo enterrado en un médano ubicado entre Las Toninas y el kilómetro 314 de la Ruta Provincial 11, a aproximadamente un kilómetro del lugar donde había aparecido la camioneta.

Las pericias posteriores confirmaron que se trataba de Alfredo Alberto Carbano.

Las detenciones

A partir del análisis de registros fílmicos y de las declaraciones de testigos, los investigadores detectaron inconsistencias en los relatos de dos personas que frecuentaban la vivienda de la víctima.

Con esos elementos, la Justicia ordenó la aprehensión de un adolescente de 17 años y de Damián Aníbal Maciel, de 31 años, quien posee antecedentes penales, ambos imputados por el delito de homicidio.

Durante cinco allanamientos realizados este sábado en distintos domicilios de Las Toninas fueron secuestrados teléfonos celulares, una notebook, una cadena de oro, herramientas y una frazada con manchas hemáticas, elementos que serán sometidos a pericias para determinar su vinculación con el hecho.

La principal hipótesis

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron a la redacción de Radio Noticias Web que la principal hipótesis sostiene que el crimen se habría desencadenado durante una reunión en la vivienda de la víctima, donde varias personas consumían bebidas alcohólicas.

Siempre según esa línea investigativa, durante el encuentro se habría producido un episodio de violencia que terminó con la muerte de Carbano tras recibir un fuerte golpe con un objeto contundente. Posteriormente, el cuerpo habría sido trasladado en la camioneta de la víctima hasta una zona de médanos, donde fue enterrado con el objetivo de ocultar el crimen.

No obstante, desde la investigación aclararon que esa reconstrucción constituye la principal hipótesis de trabajo y deberá ser corroborada mediante las pruebas periciales y el avance de la causa judicial.

La investigación continúa

La causa es instruida por la Unidad Funcional de Instrucción Nº 11 de La Costa, con intervención de la Fiscalía General del Departamento Judicial Dolores.

Los investigadores no descartan nuevas diligencias ni la incorporación de más pruebas, mientras continúan los análisis periciales sobre los elementos secuestrados durante los allanamientos.

Compartir