La Costa espera un mayor movimiento turístico por las vacaciones de invierno, aunque el sector mantiene expectativas moderadas sobre la ocupación.

Con las semifinales del Mundial concentrando la atención de millones de argentinos y cuatro selecciones campeonas del mundo en carrera, el calendario empieza a correr hacia otro de los grandes movimientos del año: las vacaciones de invierno.

Desde el próximo lunes comenzará el receso escolar en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el principal mercado emisor de turistas del país. En ese escenario, el Partido de La Costa buscará captar parte de ese flujo de visitantes, aunque en el sector reconocen que las expectativas son moderadas y que, por el momento, las reservas no anticipan un nivel de ocupación elevado.

Entre operadores turísticos existe además la percepción de que esta temporada invernal será más corta que en otros años debido al calendario escolar, aunque consideran que ese escenario estará acompañado por una mayor oferta de promociones y descuentos en alojamientos, gastronomía y servicios para incentivar la llegada de visitantes.

A diferencia del verano, la propuesta turística del distrito no se apoya únicamente en la playa. La cercanía con el Área Metropolitana de Buenos Aires facilita las escapadas de pocos días y los viajes de fin de semana, una modalidad que se consolidó en las últimas temporadas.

A esa ventaja se suma una agenda de actividades que incluye la Fiesta Provincial del Alfajor Costero, propuestas culturales, espectáculos, ferias gastronómicas y parques temáticos como Mundo Marino, Termas Marinas Park, el Laberinto de Las Toninas y Costa Salvaje, además de museos y otros espacios recreativos distribuidos en distintas localidades del distrito.

«Esperamos movimiento durante las vacaciones, especialmente en la segunda semana del receso bonaerense, aunque por ahora no hay indicadores que permitan proyectar una ocupación alta», señalaron referentes del sector.

Las vacaciones de invierno comenzarán el 20 de julio en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, mientras que otras veinte jurisdicciones ya iniciaron el receso escolar. Ese escalonamiento extenderá el movimiento turístico durante prácticamente todo julio y permitirá que distintos destinos busquen captar visitantes en diferentes momentos del mes.

Más allá de las expectativas, el comportamiento de la temporada dependerá de factores como las condiciones climáticas, las decisiones de viaje de último momento y la respuesta de los turistas a las promociones que ya comenzaron a difundirse en distintos establecimientos del distrito.

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