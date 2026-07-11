Mar de Ajó | El Grupo Scout vende pastelitos caseros para financiar sus campamentos

En diálogo con Radio Noticias, Ramón, jefe del Grupo Scout de Mar de Ajó detalló la campaña solidaria que llevan adelante con el objetivo de recaudar fondos para los próximos campamentos de los chicos del distrito.

Ramón explicó que se encuentran elaborando y vendiendo pastelitos caseros de membrillo y batata, de excelente calidad, de cara al fin de semana.

La docena tiene un valor de $15.000, la media docena cuesta $8.000 y por unidad se consiguen a $1.500. Las entregas se realizarán este sábado coordinando el envío a domicilio a partir de las 18:00 o bien retirándolos directamente en la sede de la institución.

Los detalles:

Compartir