La discusión sobre el régimen de Zona Fría volvió a instalarse en la agenda política durante los últimos meses y generó preocupación en miles de hogares del Partido de La Costa y de gran parte de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, tras el debate inicial en el Congreso, el proyecto que propone modificar el sistema permanece sin avances y el beneficio continúa vigente.

¿Qué busca cambiar el proyecto?

La iniciativa impulsada por el Gobierno nacional propone modificar el régimen establecido por la Ley 27.637, sancionada en 2021, que amplió el beneficio de la Zona Fría e incorporó a más de 3 millones de usuarios, entre ellos los vecinos de gran parte de la Costa Atlántica bonaerense.

Actualmente, los usuarios alcanzados por la ley reciben un descuento del 30% en la factura del gas por redes y, en determinados casos —como beneficiarios de programas sociales, jubilados de menores ingresos y otros sectores contemplados por la normativa— el descuento alcanza el 50%.

El proyecto plantea revisar esos criterios y limitar el beneficio únicamente a quienes acrediten determinadas condiciones socioeconómicas, dejando afuera a una parte importante de los usuarios que hoy acceden al régimen.

La reacción de los municipios y las instituciones

La posibilidad de modificar el régimen generó una rápida reacción en distintos municipios bonaerenses.

Intendentes de ciudades de la Costa Atlántica, legisladores, concejos deliberantes, cámaras empresarias, cooperativas y organizaciones sociales manifestaron su preocupación y solicitaron que el beneficio se mantenga para los distritos incorporados a la Zona Fría.

El argumento central es que el descuento no responde únicamente a una cuestión geográfica, sino también al elevado consumo energético que registran ciudades con inviernos húmedos, fuertes vientos y una alta estacionalidad económica.

En el Partido de La Costa, distintos sectores también expresaron públicamente la necesidad de sostener el régimen, al considerar que representa un alivio para miles de familias y comercios en un contexto de incremento sostenido de las tarifas de los servicios públicos.

¿En qué estado se encuentra hoy?

Hasta el momento, no hubo nuevos avances legislativos.

El proyecto ya superó una instancia en la Cámara de Diputados, pero todavía no fue tratado por el Senado de la Nación, donde permanece sin fecha de debate.

Mientras eso no ocurra, la Ley 27.637 continúa plenamente vigente, por lo que los usuarios siguen recibiendo los descuentos previstos actualmente.

En otras palabras, por ahora no cambia nada para quienes hoy están incluidos dentro del régimen de Zona Fría.

Entonces, ¿qué van a pagar los bonaerenses?

La respuesta, por ahora, es sencilla: lo mismo que vienen pagando con el beneficio vigente.

Si el proyecto finalmente fuera aprobado por el Senado y luego promulgado, el escenario podría cambiar para miles de usuarios bonaerenses que actualmente reciben descuentos del 30% o del 50% en sus facturas de gas.

Sin embargo, ese debate todavía no tiene fecha definida y dependerá de los acuerdos políticos que logren los distintos bloques parlamentarios.

Por el momento, los descuentos continúan aplicándose y el régimen de Zona Fría sigue beneficiando a los hogares del Partido de La Costa y de decenas de municipios de la provincia de Buenos Aires.

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