10 de julio de 2026

Salud pública | El Hospital Odontológico Municipal cumplió su primer año con más de 12 mil pacientes atendidos

14 segundos atrás 0

En comunicación con Radio Noticias, la directora del Servicio Odontológico Municipal del Partido de La Costa, Lorena Francisconi, realizó un balance altamente positivo al cumplirse el primer aniversario del Hospital Odontológico.

La funcionaria destacó el enorme orgullo de sostener un centro especializado de acceso totalmente gratuito para la comunidad, una realidad prácticamente inexistente en otras regiones del país.

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