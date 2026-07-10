Vecinos e instituciones participaron del acto oficial, desfile y Pericón Nacional por el Día de la Independencia en Santa Teresita.

El Partido de La Costa vivió una intensa jornada por el Día de la Independencia, con una amplia participación de vecinos, instituciones educativas, fuerzas vivas, agrupaciones tradicionalistas y artistas locales que se sumaron a las actividades organizadas en Santa Teresita.

Los festejos comenzaron por la mañana con el acto oficial realizado en la Plaza del Niño Jesús, donde se desarrolló el tradicional izamiento de la bandera, el acto protocolar y el desfile institucional del que participaron establecimientos educativos, entidades intermedias, fuerzas de seguridad y organizaciones de la comunidad.

La ceremonia estuvo encabezada por el intendente Juan de Jesús, acompañado por funcionarios municipales, concejales, consejeros escolares, representantes de instituciones y vecinos que se acercaron para conmemorar un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia.

En el marco del acto, Juan de Jesús expresó: «Celebrar el 9 de Julio es renovar nuestro compromiso con los valores de la libertad, la solidaridad y el trabajo conjunto para construir una comunidad cada vez más integrada».

Durante toda la mañana también funcionó una feria gastronómica y de emprendedores locales, que permitió a productores y artesanos ofrecer sus elaboraciones y acompañar una jornada que combinó el homenaje patrio con el movimiento económico generado por la convocatoria.

Una tarde de tradición y folclore

Las actividades continuaron por la tarde en la Carabela de Santa Teresita, donde cientos de personas participaron del tradicional Gran Pericón Nacional, uno de los encuentros folclóricos más convocantes del distrito.

Agrupaciones de danza de distintas localidades del Partido de La Costa compartieron escenario junto a músicos locales en una propuesta abierta a toda la comunidad que culminó con un baile popular.

En los últimos años, el municipio viene impulsando que las fechas patrias trasciendan el acto protocolar para transformarse en espacios de encuentro comunitario, incorporando propuestas culturales, gastronómicas y recreativas que también favorecen la actividad de emprendedores, artesanos y productores locales.

La celebración del 9 de Julio volvió a reunir a residentes y visitantes en una jornada donde la identidad nacional, las tradiciones y la participación de las instituciones fueron las protagonistas.

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