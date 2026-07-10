Paritarias bonaerenses | La Provincia acordó con estatales y docentes un aumento salarial del 7% escalonado

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires selló un nuevo acuerdo salarial con los representantes gremiales de los trabajadores docentes y de la Ley 10430, estableciendo un incremento del 7% escalonado sobre los haberes de junio, el cual se abonará en un 5% con los sueldos de julio y un 2% en agosto. .

Los ministros de Economía, Pablo López, y de Trabajo, Walter Correa, destacaron el esfuerzo de la gestión de Axel Kicillof para sostener el poder adquisitivo en el sector público y remarcaron el valor del diálogo colectivo.

Además de lo estrictamente salarial, la paritaria incluyó una agenda integral de derechos laborales: para los estatales se definió el pase a planta permanente del personal ingresado entre 2024 y 2025 junto al llamado a mesas técnicas de carrera administrativa, mientras que para el sector docente se incorporó una adenda paritaria de prevención y resguardo ante hechos de violencia escolar, acompañada por el lanzamiento de la campaña de concientización «Cuidemos a quienes enseñan».

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