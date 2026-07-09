9 de julio de 2026

Santa Teresita | Juan de Jesús llamó a «construir soberanía día a día» y a «fortalecer la comunidad» en el acto del 9 de Julio

25 segundos atrás 0

En el marco del acto oficial por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia en Santa Teresita, el intendente del Partido de La Costa, Juan de Jesús, dialogó con Radio Noticias y dejó un fuerte mensaje político y social. El jefe comunal señaló que la fecha patria no debe abordarse desde la nostalgia, sino como un «deber patriótico, ético y de pertenencia moral».

De Jesús trazó un paralelismo con la actualidad nacional, advirtiendo sobre la paradoja de evocar la ruptura de los yugos coloniales mientras hoy se vive bajo «un modelo de país con una economía dependiente».

Ante este escenario, afirmó que la verdadera soberanía se construye diariamente y convocó a lograr la unidad mediante la organización popular, el diálogo y la confianza entre los sectores políticos, dirigenciales, económicos y universitarios.

Dale play:

Compartir

Más historias

san clemente

Fin de semana largo | Con una variada agenda recreativa y cultural, el Partido de La Costa ya vive el feriado puente

1 hora atrás 0
alfajor

Mar de Ajó | Se viene la 12° Fiesta Provincial del Alfajor Costero

3 horas atrás 0
cgt regional plenario 2026

Nueva etapa en la CGT del Tuyú: tras 12 años, Damián Comas deja la conducción y asume un triunvirato

10 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *