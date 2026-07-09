Santa Teresita | Juan de Jesús llamó a «construir soberanía día a día» y a «fortalecer la comunidad» en el acto del 9 de Julio

En el marco del acto oficial por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia en Santa Teresita, el intendente del Partido de La Costa, Juan de Jesús, dialogó con Radio Noticias y dejó un fuerte mensaje político y social. El jefe comunal señaló que la fecha patria no debe abordarse desde la nostalgia, sino como un «deber patriótico, ético y de pertenencia moral».

De Jesús trazó un paralelismo con la actualidad nacional, advirtiendo sobre la paradoja de evocar la ruptura de los yugos coloniales mientras hoy se vive bajo «un modelo de país con una economía dependiente».

Ante este escenario, afirmó que la verdadera soberanía se construye diariamente y convocó a lograr la unidad mediante la organización popular, el diálogo y la confianza entre los sectores políticos, dirigenciales, económicos y universitarios.

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