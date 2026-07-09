La CGT Regional del Tuyú renovó sus autoridades. Tras 12 años, Damián Comas dejó la conducción y asumió un triunvirato con respaldo sindical y político.

La CGT Regional del Tuyú inició una nueva etapa institucional tras el plenario normalizador realizado en San Bernardo, donde quedó conformada una nueva conducción colegiada integrada por Juan Cruz Pereyra (UOCRA), Pablo Romunian (SOSBA) y Jorge Araya (SUGARA).

El dato más relevante de la jornada fue el cierre de un ciclo de 12 años al frente de la regional por parte de Damián Comas, dirigente del Sindicato de Camioneros del Partido de La Costa, quien dejó la Secretaría General para dar paso a una nueva conducción.

La novedad fue destacada por el propio gremio de Camioneros en sus redes sociales, donde expresaron: «Luego de 12 años como secretario general de la CGT Regional del Tuyú, Damián Comas le da la responsabilidad a otros compañeros para que conduzcan esta regional con el mismo compromiso que lo hizo durante todo este tiempo».

El mensaje también felicitó a las nuevas autoridades y agradeció a quienes participaron del proceso de reorganización de la central obrera.

Un recambio con respaldo nacional y fuerte presencia política

El plenario contó con la presencia del cosecretario general de la CGT nacional, Héctor Daer; del diputado nacional Hugo Moyano (h) y del intendente del Partido de La Costa, Juan de Jesús, entre otros dirigentes sindicales y políticos.

La participación de Juan de Jesús también aporta una lectura política. Además de ser el jefe comunal, preside el Consejo del Partido Justicialista de La Costa, por lo que su presencia en el escenario del plenario refleja el vínculo histórico entre el peronismo local y el movimiento obrero organizado.

En ese marco, la renovación de autoridades de la CGT no solo representa un cambio interno dentro del sindicalismo regional. También se produce en un contexto donde los gremios mantienen una fuerte presencia en la política costera, con dirigentes sindicales que históricamente ocuparon y ocupan bancas en el Honorable Concejo Deliberante y participan activamente en la construcción política del distrito.

¿Qué lugar ocupará ahora Damián Comas?

Aunque deja la conducción de la CGT Regional del Tuyú, nada indica que Damián Comas se aleje de la actividad sindical. Por el contrario, el mensaje difundido por Camioneros muestra una transición consensuada, cediendo la responsabilidad de conducir la central obrera a una nueva generación de dirigentes.

Su trayectoria dentro del movimiento obrero regional y su participación en distintos espacios institucionales permiten suponer que continuará teniendo un rol de peso dentro del sindicalismo costero, aunque por el momento no realizó declaraciones públicas sobre cuál será su función en esta nueva etapa.

Más allá del cambio de nombres, la conformación del triunvirato integrado por Juan Cruz Pereyra, Pablo Romunian y Jorge Araya abre un nuevo capítulo para la CGT Regional del Tuyú, en un escenario donde el movimiento obrero continúa siendo un actor con influencia en la vida política del Partido de La Costa.

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