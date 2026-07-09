9 de julio de 2026

Fin de semana largo | Con una variada agenda recreativa y cultural, el Partido de La Costa ya vive el feriado puente

19 segundos atrás 0

La Costa diseñó una atractiva y completa grilla de actividades destinadas a residentes y turistas para disfrutar durante el próximo fin de semana extra largo.

La agenda oficial abarca propuestas artísticas, paseos guiados, museos locales y un fuerte despliegue de las tradicionales ferias artesanales y gastronómicas en las plazas de las distintas localidades del distrito.

Asimismo, las salas de cine locales renovarán por completo sus pantallas con estrenos de gran convocatoria familiar, garantizando opciones techadas y recreativas a lo largo de las cuatro jornadas.

Durante el viernes y el sábado se sumarán las clásicas caminatas guiadas gratuitas por Mar de Ajó y San Bernardo, los circuitos de senderismo por la Reserva Municipal Vivero Cosme Argerich de San Clemente y eventos tradicionales como «La Peña de la Bahía» y el «Patio de Baile» en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó.

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