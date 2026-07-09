11 de julio de 2026

Mar de Ajó | Se viene la 12° Fiesta Provincial del Alfajor Costero

2 días atrás 0

El sábado 25 y domingo 26 de julio, el Espacio Multicultural de Mar de Ajó (Yrigoyen y Sacconi) será sede de la 12° edición de la Fiesta Provincial del Alfajor Costero, uno de los eventos más convocantes del receso invernal en el distrito.

Con entrada libre y gratuita, la celebración reunirá a más de 25 productores locales que exhibirán la calidad e identidad de este emblema gastronómico.

En esta ocasión, la Secretaría de Producción, Empleo y Trabajo, junto a la Comisión Organizadora, convocan a los elaboradores del sector a sumarse de forma totalmente gratuita para incentivar la comercialización y fortalecer el entramado productivo. Los interesados en participar pueden inscribirse llamando al (02246) 433043, por WhatsApp al (02257) 307884 o vía mail a secretariadeproduccion@lacosta.gob.ar.

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