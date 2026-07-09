Santa Teresita celebra el Día de la Independencia con el Gran Pericón Nacional en la Carabela. Habrá música en vivo, danzas folclóricas y baile popular.

Este 9 de Julio, el Partido de La Costa celebrará el Día de la Independencia con una de las tradiciones más representativas del folclore argentino. Desde las 14.00, la Carabela de Santa Teresita será el punto de encuentro para vecinos, turistas y agrupaciones tradicionalistas que participarán del Gran Pericón Nacional.

La jornada reunirá a bailarines de distintas instituciones y grupos folclóricos de la región, en una propuesta abierta a toda la comunidad para conmemorar un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia.

Entre las agrupaciones que participarán se encuentran el Taller de Adultos Mayores, Gauchos de Güemes, Los del Mar, Alma Criolla, La Martuyita, Alma Runa, Danza de mi Tierra, Aiken, Ilusión y Sentir Folklore.

El encuentro también contará con la participación artística de Hugo Coria, Sonko Santiagueño, Melocotones Retro, Poly Choice y El Compa, mientras que la organización y conducción estará a cargo del profesor David.

Como cierre de la celebración, los organizadores anunciaron un gran baile popular con todos los ritmos, invitando a las familias a compartir una tarde de música, danza y tradición.

La propuesta busca mantener vivas las costumbres argentinas y ofrecer un espacio de encuentro comunitario para celebrar una de las fechas patrias más importantes del calendario nacional.

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