9 de julio de 2026

Handball | Las Valkirias se consagraron campeonas del Torneo Apertura femenino de mayores

1 hora atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, el director de la Escuela Municipal de Handball de La Costa, Maxi Sposaro, celebró el histórico título obtenido por Las Valkirias, quienes se coronaron campeonas en la categoría mayores del Torneo Apertura femenino.

Sposaro destacó el enorme esfuerzo de las jugadoras, el crecimiento sostenido de la disciplina en el distrito, el trabajo de las jugadoras y la importancia del acompañamiento al deporte para consolidar el desarrollo competitivo de las escuelas locales.

Juegan cada partido de forma muy comprometida, destacó Sposaro.

Dale play al video:

Compartir

Más historias

cgt regional plenario 2026

Nueva etapa en la CGT del Tuyú: tras 12 años, Damián Comas deja la conducción y asume un triunvirato

5 minutos atrás 0
dia de la independencia

Día de la Independencia en Santa Teresita: la Carabela será escenario del Gran Pericón Nacional

54 minutos atrás 0
escuela costa chica

Infraestructura escolar | Avanzan a paso firme las obras de la Escuela de Costa Chica y la nueva sede de la Técnica N° 1

16 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *