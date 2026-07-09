Handball | Las Valkirias se consagraron campeonas del Torneo Apertura femenino de mayores

En diálogo con Radio Noticias, el director de la Escuela Municipal de Handball de La Costa, Maxi Sposaro, celebró el histórico título obtenido por Las Valkirias, quienes se coronaron campeonas en la categoría mayores del Torneo Apertura femenino.

Sposaro destacó el enorme esfuerzo de las jugadoras, el crecimiento sostenido de la disciplina en el distrito, el trabajo de las jugadoras y la importancia del acompañamiento al deporte para consolidar el desarrollo competitivo de las escuelas locales.

Juegan cada partido de forma muy comprometida, destacó Sposaro.

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