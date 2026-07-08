General Madariaga reforzó los controles por triquinosis y pidió no consumir embutidos sin rótulo ni de procedencia desconocida

La Municipalidad de General Madariaga reforzó las medidas de prevención frente a la detección de casos de triquinosis en el distrito y solicitó a la comunidad no consumir embutidos ni chacinados sin rótulo o de procedencia desconocida. La recomendación se da en el marco de los controles que lleva adelante el área de Bromatología para evitar nuevos contagios.

Desde el municipio recordaron que los productos elaborados de manera informal o sin identificación del establecimiento representan un mayor riesgo sanitario, ya que no se puede garantizar que hayan sido sometidos a los controles correspondientes.

La triquinosis es una enfermedad parasitaria que se transmite al consumir carne de cerdo o de animales silvestres, así como embutidos y chacinados elaborados con carne infectada que no fue analizada previamente. Según las autoridades sanitarias, el parásito no modifica el aspecto, el olor ni el sabor de los alimentos, por lo que no puede detectarse a simple vista.

Las recomendaciones

Ante esta situación, el municipio aconsejó:

No comprar ni consumir embutidos o chacinados sin rótulo.

Adquirir productos únicamente en comercios habilitados.

Si se realiza faena para consumo familiar o elaboración artesanal, efectuar el análisis de cada animal antes de elaborar los productos.

Ante síntomas compatibles con la enfermedad, acudir al sistema de salud.

Además, se informó que continúan los controles bromatológicos y las tareas preventivas para reducir el riesgo de nuevos casos en la comunidad.

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