Argentina venció a Egipto, avanzó a cuartos de final y el país volvió a festejar. En La Costa también crece la ilusión mundialista.

La Selección Argentina volvió a demostrar carácter en el momento justo. En un partido cambiante, intenso y con emociones hasta el final, derrotó 3 a 2 a Egipto y se metió en los cuartos de final del Mundial 2026, quedando entre las ocho mejores selecciones del planeta.

Más allá del resultado, el encuentro dejó en claro que, a esta altura del torneo, ya no hay rivales sencillos. Cada partido se juega con la intensidad de una final y cualquier error puede costar la eliminación. Argentina supo sufrir, reaccionó en los momentos clave y consiguió el objetivo de seguir en carrera.

El equipo mostró momentos de buen fútbol, aunque también atravesó pasajes de incertidumbre frente a un rival que nunca dejó de pelear. Esa combinación convirtió al partido en uno de los más atractivos de los octavos de final.

Como ocurrió tras cada victoria de la Selección, el pitazo final dio paso a una nueva celebración popular. Miles de argentinos salieron a las calles con camisetas, banderas, bombos y bocinazos para compartir la alegría de una nueva clasificación.

En el Partido de La Costa, el clima mundialista también comienza a sentirse cada vez con más fuerza. Si bien en los primeros encuentros los festejos fueron más moderados, con el avance del equipo nacional cada una de las localidades se va animando a salir a la calle para acompañar a la Selección. En San Clemente del Tuyú, Las Toninas, Santa Teresita, Mar del Tuyú, San Bernardo y Mar de Ajó se observaron vecinos reunidos en los principales espacios públicos para celebrar una nueva victoria.

Argentina ya forma parte de los ocho mejores equipos del planeta, pero el desafío recién empieza. A partir de ahora, cada partido será una final y el margen de error prácticamente desaparece.

Sin embargo, la ilusión sigue intacta. El equipo de Lionel Scaloni volvió a demostrar que sabe sobreponerse a los momentos difíciles y mantiene vivo el sueño de todo un país.

Porque si hay algo que caracteriza al hincha argentino es la esperanza. Elegimos creer. Y mientras la Selección siga en carrera, también seguirá creciendo el sueño de conquistar la cuarta estrella.

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