Fuentes policiales informaron a Radio Noticias Web sobre la detención de seis personas por un robo en Mar del Tuyú y el secuestro de motos.

Un importante operativo policial permitió la detención de seis personas acusadas de participar en un violento robo ocurrido en una vivienda de Mar del Tuyú. Según la información suministrada a la redacción de Radio Noticias Web, los procedimientos permitieron además recuperar los elementos denunciados como robados y secuestrar tres motocicletas con pedidos de secuestro vigentes.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la investigación se inició luego de un llamado al 911 que alertó sobre un asalto cometido en un domicilio ubicado sobre la avenida 58. Durante el hecho, dos personas fueron reducidas por los delincuentes mediante el uso de armas de fuego y cuchillos, sufriendo lesiones de carácter leve.

Siempre según la información oficial a la que accedió este medio, los autores del robo escaparon del lugar llevándose dos teléfonos celulares y una motocicleta Gilera Smash.

Las tareas investigativas desarrolladas por personal policial permitieron identificar el vehículo utilizado para concretar el ilícito. A partir de ese dato se desplegó un operativo que derivó en una persecución y culminó cuando los sospechosos ingresaron a una vivienda de la misma localidad.

Con la correspondiente orden judicial, se llevó adelante un allanamiento del que participaron efectivos de los Grupos de Apoyo Departamental (GAD) La Costa, el Grupo Táctico Operativo (GTO) y personal de las distintas dependencias policiales del Partido de La Costa.

Como resultado del procedimiento fueron aprehendidos Jonthan Fabián Asparren (37), Joab Daniel Asparren (24), Maximiliano Nahuel Asparren (22), Leandro Daniel Farías (24), Pamela Beatriz Ojeda (39) y María Fernández de los Ángeles (28).

Las mismas fuentes indicaron a Radio Noticias Web que los investigadores trabajan además sobre la posible vinculación de algunos de los detenidos con otros robos registrados recientemente en Santa Teresita, una línea investigativa que continúa en desarrollo.

Durante el allanamiento también fueron recuperados los elementos denunciados como sustraídos y se secuestraron tres motocicletas que registraban pedidos de secuestro activos emitidos por distintos departamentos judiciales.

La causa fue caratulada como «Robo calificado» y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 de Mar del Tuyú, que continúa con la investigación para determinar el grado de participación de cada uno de los aprehendidos y establecer si existen conexiones con otros hechos delictivos ocurridos en el distrito.

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