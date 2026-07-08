Promoción turística | El Partido de La Costa presentó en Mar del Plata su atractiva oferta para las vacaciones de invierno

Con el objetivo de consolidar su posicionamiento en uno de sus principales mercados emisores de visitantes, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Sostenible del Partido de La Costa llevó a cabo una intensa jornada de promoción en la ciudad de Mar del Plata. El encuentro se desarrolló en la sede de la Asociación de Empresas de Viajes y Turismo (AEVyT) bajo el lema “Sabores, Cultura y Naturaleza. La Costa todo el año”, reuniendo a prestadores, agencias de viajes y prensa especializada. Durante el evento, el secretario de Turismo, Cristian Escudero, y el presidente de AEVyT Mar del Plata, Matías González Gallis, sellaron un convenio de cooperación mutua destinado a coordinar futuras acciones conjuntas, optimizar recursos y potenciar el intercambio de turistas a lo largo de todo el calendario anual.

En la presentación se exhibió formalmente la grilla de actividades y propuestas recreativas que ofrecerá el distrito durante el receso invernal, apuntalando fuertemente el trabajo articulado con el sector privado. Entre los atractivos destacados para estas vacaciones, los representantes locales difundieron importantes promociones en hotelería y gastronomía, sumado a las alternativas que brindan el Hotel Almarena de Costa del Este y el Laberinto de Las Toninas. Asimismo, los parques temáticos de San Clemente del Tuyú cobraron un rol central en la comitiva promocional, sobresaliendo Termas Marinas y el tradicional complejo Mundo Marino, que para esta temporada de invierno presentará como principal novedad su flamante pista de hielo

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