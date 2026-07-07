8 de julio de 2026

Santa Teresita | Con desfile institucional y feria gastronómica, La Costa celebrará el 210° aniversario de la Independencia

16 horas atrás 0

La Municipalidad de La Costa convocó formalmente a toda la comunidad, instituciones y organizaciones del distrito a participar del acto oficial por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, que se desarrollará el próximo jueves 9 de julio en la localidad de Santa Teresita.

Las actividades conmemorativas tendrán lugar en la Plaza del Niño Jesús, ubicada en calle 30 y 7, comenzando a las 10:00 con la correspondiente acreditación de las entidades presentes, para dar paso a las 11:00 al inicio del acto protocolar y al tradicional desfile institucional. Con el objetivo de consolidar un espacio de encuentro vecinal, la jornada patria contará además con una feria gastronómica a cargo de productores y emprendedores locales.

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