Nueva Atlantis | Néstor Cardone desvinculó a los pescadores locales por la aparición de pescado tirado en las playas

En diálogo con Radio Noticias, el presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales del Partido de La Costa (APEPA), Néstor Cardone, se refirió a la reciente aparición de montículos de pescados en avanzado estado de descomposición en las playas de Nueva Atlantis.

Cardone negó categóricamente que los trabajadores del mar de la región tengan responsabilidad en el hecho, calificando la acción directamente como «una maldad». El referente de la pesca artesanal argumentó que el producto hallado presenta características de ser pescado «de cámara de frío» y no un descarte de la captura diaria actual, apuntando a que el cargamento fue arrojado intencionalmente en el lugar.

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