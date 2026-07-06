Temporada baja de pocas visitas en La Costa | ¿Que se espera para el próximo fin de semana largo?

En una entrevista para Radio Noticias, la presidenta de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de San Clemente, Natalia Puricelli, brindó una radiografía detallada del sector turístico local frente al inminente fin de semana largo de julio.

Puricelli expuso con preocupación que el turismo en temporada baja arrastra una caída sostenida desde hace dos o tres años, registrando en los fines de semana convencionales niveles mínimos de ocupación que promedian entre un 25% y un 40%.

Con un escenario de escasas consultas y un nivel de reservas muy debilitado para las próximas jornadas festivas, la dirigente gremial empresaria remarcó la necesidad de congelar las tarifas en valores de temporada baja e implementar estrategias comerciales agresivas para mitigar el impacto de la crisis en los establecimientos locales.

Dale play:

Compartir