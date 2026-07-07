Partido de La Costa | Ante la compleja crisis económica del país, el Municipio busca amortiguar el impacto con propuestas para el fin de semana largo

En diálogo con Radio Noticias, el Secretario de Turismo del Partido de La Costa, Cristian Escudero, analizó el panorama del distrito de cara al fin de semana extra largo por el 9 de julio, poniendo el foco en la difícil coyuntura socioeconómica que atraviesa la Argentina.

Escudero reconoció que, si bien siempre existen expectativas previas ante cada fecha del calendario, la dura realidad económica nacional condiciona fuertemente el movimiento turístico. Frente a este escenario recesivo, el funcionario remarcó que el Municipio se encuentra trabajando en propuestas específicas que sirvan como paliativo y ayuden a dinamizar el consumo, con el objetivo de resguardar y apuntalar la golpeada economía de los comerciantes y prestadores locales.

Dale play:

Compartir