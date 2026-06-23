El empleo formal no encuentra piso | Cayó el trabajo privado, cerraron 26 mil empresas y el salario mínimo es el más bajo desde 2001

De acuerdo con un duro informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y registros oficiales del SIPA, el mercado laboral formal volvió a deteriorarse en marzo al perderse 11.000 puestos de trabajo totales y registrarse una baja del 0,1% en el sector privado formal.

Con este resultado, desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei ya se destruyeron más de 217.000 empleos privados y cerraron 26.448 empresas empleadoras, siendo la industria manufacturera y el comercio los sectores más castigados.

En paralelo, el estudio advierte que el poder de compra del salario mínimo acumuló una estrepitosa caída del 39,7% entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, ubicándose en términos reales por debajo de los niveles de la crisis de 2001.

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