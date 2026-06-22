El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, indicó que “la situación económica no muestra perspectivas de mejora”. Fue al exponer indicadores de la coyuntura nacional en el marco de la habitual conferencia de prensa de los lunes en la sede del Ejecutivo provincial, en la que estuvo acompañado por su par de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.

En su repaso por distintas cifras, el ministro Bianco señaló que en marzo cerraron 2.011 empresas y ya son más de 26 mil las que bajaron sus persianas desde el inicio del mandato del presidente Javier Milei, a la vez que se destruyeron cerca de 540.000 empleos; el salario mínimo vital y móvil volvió a caer en abril, por décimo mes consecutivo, y acumula una caída real del 39,3% en comparación con su nivel de noviembre de 2023; la construcción cayó un 4% en abril y su nivel de actividad está 22,3% por debajo del de noviembre de 2023; la industria manufacturera cayó un 2,1% en abril, con lo que el sector se ubica un 4,9% debajo de su nivel de noviembre de 2023; el consumo bajó en abril un 4,7%, con descensos incluso en rubros tan básicos como los productos lácteos y la carne. “Estos datos reflejan que los discursos respecto de que a la economía le va bien no se observan en la realidad. Lo peor de todo esto es que no hay indicios de que la situación se vaya a dar vuelta. El modelo económico del Gobierno nacional desindustrializa y perjudica a las familias trabajadoras”, señaló Bianco.

A continuación, el ministro de Gobierno actualizó el estado de la deuda que mantiene el Gobierno nacional con la Provincia de Buenos Aires. El saldo por deudas directas asciende a los $4,4 billones de pesos, por obras públicas comprometidas por el Gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires el monto es de $9,6 billones y por discontinuidad o retrasos de programas nacionales llega a $3,8 billones. De esta manera, el total de la deuda es de $17,8 billones de pesos. Si a eso se le suman las caídas en los recursos de origen nacional y de origen provincial a causa de las medidas económicas del Gobierno nacional, explicó Bianco, “el total de recursos de desfinanciamiento generado por el gobierno de Milei a la provincia de Buenos Aires asciende hoy a $26,7 billones de pesos. Eso equivale a 292.664 patrulleros y 124.165 ambulancias que podríamos haber comprado y a 22.250 nuevos edificios escolares. Pero para que quede más claro, un indicador que está hoy en boca de todos: equivale también a 37.187 pendrives de los que [el jefe de Gabinete del Gobierno nacional] Manuel Adorni encontró con 500 mil dólares”.

A su turno, el ministro Katopodis presentó el Plan de Gestión del Riesgo Climático que lleva adelante el Ministerio de Obras y Servicios Públicos. El objetivo del plan es contar con respuestas urgentes para los fenómenos climáticos, mediante tres ejes: monitoreo hidro-meteorológico y coordinación, acciones de prevención y respuesta, y medidas estructurales. Además, en el marco del plan ya hay obras finalizadas y otras en ejecución, así como proyectos relacionados a las necesidades de cada municipio. “Lo que preocupa es que el Gobierno nacional no sólo se queda con recursos que les corresponden a las y los bonaerenses, aun teniendo los programas y las herramientas para acompañar estas políticas, sino que además sigue negando los avales necesarios para acceder a créditos internacionales que la Provincia ya tiene disponibles para financiar muchas de estas obras. Mientras les otorgó avales por 1.973 millones de dólares a diez provincias, a la Provincia de Buenos Aires no le dio ninguno. Es decir, Milei no solo deja de invertir: también impide de forma arbitraria que la Provincia pueda ejecutar recursos destinados a proteger a nuestra gente. Mientras tanto, nosotros tenemos la responsabilidad de coordinar acciones y poner todo el esfuerzo para dar la mejor respuesta del Estado provincial”, destacó Katopodis.

Por su parte, Cuattromo señaló que el Banco Provincia es en la actualidad el principal oferente de financiamiento al sector privado en la provincia de Buenos Aires, representa el 32% de los 9.695 puntos de acceso al sistema financiero y en nueve municipios es el único banco que presta servicios. Además, ofrece la red de cajeros automáticos más grande de la provincia con un total de 2.030 unidades, un 42% más que en diciembre de 2019. El funcionario también se refirió al plan de infraestructura que ejecuta la entidad: “Forma parte de una decisión estratégica que tomamos en 2019: fortalecer la presencia territorial de Banco Provincia y garantizar que todos los bonaerenses tengan acceso a servicios financieros de calidad”, señaló Cuattromo, que subrayó que se trata del plan de infraestructura más ambicioso en los 203 años de historia del Banco. “Mientras gran parte del sistema financiero reduce sucursales y cajeros automáticos, nosotros sostenemos y ampliamos nuestra red porque entendemos que la banca pública tiene un rol diferente, especialmente en los momentos más complejos de la economía. Hoy, frente a un contexto que golpea a las pymes, a la producción y al trabajo, redoblamos nuestro compromiso con el crédito y el acompañamiento a los sectores productivos”, finalizó el funcionario.

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