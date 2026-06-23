La desocupación en Mar del Plata trepó al 9,3% y volvió a poner en foco la fragilidad del empleo en la costa bonaerense.

Los últimos datos de desocupación difundidos para Mar del Plata volvieron a poner en foco la situación del empleo en la costa bonaerense y dejan una referencia que también merece ser seguida de cerca en distritos vecinos como La Costa, donde la estacionalidad, el trabajo informal y la fuerte dependencia del movimiento turístico forman parte de la dinámica económica local.

Según publicó La Capital de Mar del Plata a partir del último informe del INDEC, la desocupación en el aglomerado marplatense trepó al 9,3% durante el primer trimestre de 2026, una suba de tres puntos respecto al mismo período del año pasado, cuando el indicador había sido del 6%.

El dato representa unas 32 mil personas sin trabajo en el arranque del año y muestra que, incluso en un trimestre atravesado por la temporada de verano, el mercado laboral de la principal ciudad de la costa atlántica no logró revertir su fragilidad.

Un dato que excede a Mar del Plata

Si bien se trata de cifras correspondientes a General Pueyrredon, el comportamiento del empleo en Mar del Plata suele ser leído con atención en el resto de la región por tratarse del principal centro urbano y económico de la costa bonaerense. La relación con el turismo, el comercio, la gastronomía, la construcción y los servicios hace que muchas de las tensiones del mercado laboral se repliquen, con distintas escalas, en otros distritos costeros.

En ese marco, el dato del 9,3% de desocupación no solo expone la situación de Mar del Plata, sino que también funciona como una señal para observar con atención qué ocurre en localidades donde el trabajo temporario, la informalidad y la dependencia de la actividad estacional tienen un peso fuerte en la economía cotidiana.

Más de 110 mil personas con problemas laborales

De acuerdo con el informe citado por La Capital, la situación no se agota en la desocupación. Si se suman las personas desocupadas, subocupadas y quienes tienen empleo pero siguen buscando otra ocupación, el universo de marplatenses atravesados por dificultades laborales supera las 110 mil personas.

Ese volumen vuelve a poner sobre la mesa una discusión que también interpela a otros municipios de la región: qué pasa con el empleo una vez que termina la temporada alta, cuánto pesa el trabajo precario y qué margen real tienen las economías locales para sostener puestos de trabajo estables fuera de los meses de mayor movimiento turístico.

La Costa y una realidad que también merece seguimiento

Aunque el Partido de La Costa no forma parte del relevamiento específico del INDEC que mide el desempleo por aglomerados urbanos, la evolución de los indicadores en Mar del Plata ofrece una referencia cercana para seguir de cerca.

En ciudades y localidades donde gran parte de la actividad gira alrededor del turismo, el comercio, la gastronomía, los servicios y la construcción, la discusión sobre empleo no se limita solamente a cuántos puestos se generan en verano, sino también a cuántos logran sostenerse el resto del año y en qué condiciones.

Por eso, más allá de que el dato corresponde a Mar del Plata, la suba del desempleo en la principal ciudad de la costa bonaerense vuelve a encender una señal de alerta regional sobre un tema que también atraviesa a La Costa: la fragilidad del trabajo cuando baja la temporada y el desafío de construir actividad económica más estable durante todo el año.

Fuente: informe del INDEC sobre mercado de trabajo en aglomerados urbanos, citado por La Capital de Mar del Plata.

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