23 de junio de 2026

El lavallense Wenceslao Martínez brilló en el Iberoamericano U20 de Lima y dejó en alto a la región

14 horas atrás 0

El atleta lavallense Wenceslao Martínez cerró una destacada participación en el Campeonato Iberoamericano U20 desarrollado en Lima, Perú, sumando una valiosa experiencia en lo que representa su segundo torneo de carácter internacional vistiendo los colores de la Selección Argentina.

En la jornada del viernes, Martínez disputó la exigente final de los 1.500 metros logrando un meritorio octavo puesto entre los máximos exponentes de la categoría. El sábado regresó a la pista para competir en la segunda serie de los 800 metros, donde cruzó la meta también en la octava posición, consolidando un enorme presente deportivo que llena de orgullo a toda la región.

Compartir

Más historias

Fan Fest

Argentina ganó, San Bernardo festejó y La Costa también dijo presente en Dallas

4 minutos atrás 0
desempleo en MdQ

La suba del desempleo en Mar del Plata enciende una señal de alerta en la región

27 minutos atrás 0
milei

El empleo formal no encuentra piso | Cayó el trabajo privado, cerraron 26 mil empresas y el salario mínimo es el más bajo desde 2001

1 hora atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *