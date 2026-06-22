El lavallense Wenceslao Martínez brilló en el Iberoamericano U20 de Lima y dejó en alto a la región

El atleta lavallense Wenceslao Martínez cerró una destacada participación en el Campeonato Iberoamericano U20 desarrollado en Lima, Perú, sumando una valiosa experiencia en lo que representa su segundo torneo de carácter internacional vistiendo los colores de la Selección Argentina.

En la jornada del viernes, Martínez disputó la exigente final de los 1.500 metros logrando un meritorio octavo puesto entre los máximos exponentes de la categoría. El sábado regresó a la pista para competir en la segunda serie de los 800 metros, donde cruzó la meta también en la octava posición, consolidando un enorme presente deportivo que llena de orgullo a toda la región.

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