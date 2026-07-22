Mundo Marino inauguró la única pista de hielo real del Partido de La Costa

En comunicación con Radio Noticias, Vanesa Parziale, representante de Mundo Marino, dio detalles sobre la inauguración de la única pista de patinaje sobre hielo real de la región. La atracción está incluida en el valor de la entrada general al parque y cuenta con la provisión de patines (desde el talle 24 al 46) sin costo adicional.

El parque abre diariamente durante estas vacaciones de invierno de 10:00 a 18:00 hs. La pista dispone de andadores en forma de pingüino para facilitar el aprendizaje y la presencia de patinadoras profesionales asistiendo a los visitantes.

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