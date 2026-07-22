23 de julio de 2026

Mundo Marino inauguró la única pista de hielo real del Partido de La Costa

15 horas atrás 0

En comunicación con Radio Noticias, Vanesa Parziale, representante de Mundo Marino, dio detalles sobre la inauguración de la única pista de patinaje sobre hielo real de la región. La atracción está incluida en el valor de la entrada general al parque y cuenta con la provisión de patines (desde el talle 24 al 46) sin costo adicional.

El parque abre diariamente durante estas vacaciones de invierno de 10:00 a 18:00 hs. La pista dispone de andadores en forma de pingüino para facilitar el aprendizaje y la presencia de patinadoras profesionales asistiendo a los visitantes.

Dale play:

Compartir

Más historias

alberto Smith

Día del Payador: una tradición que sigue viva y tiene un referente en el Partido de La Costa

30 minutos atrás 0
lo local global

La batalla por el relato: del Mundial a la política, cómo se construye la imagen de un país… y también la de un municipio

49 minutos atrás 0
guardia Villa Gesell

Misterio por la muerte de una bebé en Villa Gesell: investigan el caso y reaparece una historia judicial que conmocionó a la región

1 hora atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *