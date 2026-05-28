Eduardo Nachman presenta «Las venas siguen abiertas» en La Costa

En diálogo con Radio Noticias, el cineasta y militante de derechos humanos Eduardo Nachman anticipó las proyecciones y debates de sus documentales en La Costa.

Este viernes a las 20:30 hs en Lo de Juan & Emi, se presentará «Las venas siguen abiertas», una producción colectiva e independiente inspirada en un desafío personal que le propuso Eduardo Galeano en Chiapas.

El documental recorre siete países de Mesoamérica para retratar la historia de las comunidades desde abajo y debatir sobre el extractivismo. Asimismo, Nachman anunció que este jueves a las 19:15 hs en la Biblioteca Vito Dumas de Mar del Tuyú se proyectará «Gregorio por Nachman», obra que reconstruye la vida de su padre, un teatrista detenido desaparecido en Mar del Plata.

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