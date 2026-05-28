«Vecinos y Comerciantes en Alerta» de San Bernardo busca expandir su accionar en La Costa

En los estudios de Radio Noticias, Jorge Meza, referente de «Vecinos y Comerciantes en Alerta» de San Bernardo, remarcó que frente a los graves hechos delictivos que afectan a todo el distrito, se consolidó una red de unión entre los habitantes de las diferentes localidades.

Meza explicó que, tras cuatro años de trabajo sostenido y efectivo en San Bernardo, la iniciativa comenzó a replicarse como una prueba piloto en comunidades como San Clemente, Mar del Tuyú, Costa del Este, Mar de Ajó y Las Toninas. El objetivo central de esta articulación regional es unificar esfuerzos, compartir el esquema de organización vecinal y coordinar acciones conjuntas para defender de manera pacífica y unida la seguridad de todas las familias costeras.

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