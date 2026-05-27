27 de mayo de 2026

Crimen de Kevin en Chascomús | Detuvieron al acusado de golpear al adolescente atado a la camilla

27 segundos atrás 0

En comunicación con Radio Noticias, José Equiza, abogado de la familia de Kevin, confirmó la detención del agresor, un hombre de apellido Marcelino, tras identificarse su paradero. El letrado destacó que el pedido de detención fiscal hizo eje en el estado de total indefensión de la víctima, quien al momento del ataque se encontraba esposado y atado a la camilla de la ambulancia.

La querella insistirá en demostrar que las agresiones fueron el factor desencadenante del fallecimiento y no las heridas del choque previo. Asimismo, Equiza confirmó que la causa mantiene un ritmo intenso y ya cuenta con cuatro policías imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público debido a su inacción durante el hecho, previéndose la ampliación de imputaciones a otros efectivos civiles en los próximos días.

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