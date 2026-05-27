27 de mayo de 2026

Orgullo de Nueva Atlantis | Antonella Pla se coronó campeona nacional de Beatmaking en Buenos Aires

4 horas atrás 0

En comunicación con Radio Noticias, la productora musical de Nueva Atlantis, Antonella Pla, relató su reciente consagración con el primer puesto en una inédita y masiva competencia nacional de Beatmaking realizada en la Ciudad de Buenos Aires.

Antonella explicó que el evento reunió a los mejores productores del país para crear instrumentales en vivo basadas en el sampleo de rock argentino y soul.

La joven costera superó a reconocidos artistas del ambiente, quedándose con el máximo galardón, secundada por Maxi Prieto y el marplatense Marvel Speis en tercer lugar.

Su camino con la producción digital inició de forma autodidacta durante el aislamiento de la cuarentena, logrando hoy dominar las sampleradoras y los controladores de pads para tocar música en vivo.

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