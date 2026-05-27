Orgullo de Nueva Atlantis | Antonella Pla se coronó campeona nacional de Beatmaking en Buenos Aires

En comunicación con Radio Noticias, la productora musical de Nueva Atlantis, Antonella Pla, relató su reciente consagración con el primer puesto en una inédita y masiva competencia nacional de Beatmaking realizada en la Ciudad de Buenos Aires.

Antonella explicó que el evento reunió a los mejores productores del país para crear instrumentales en vivo basadas en el sampleo de rock argentino y soul.

La joven costera superó a reconocidos artistas del ambiente, quedándose con el máximo galardón, secundada por Maxi Prieto y el marplatense Marvel Speis en tercer lugar.

Su camino con la producción digital inició de forma autodidacta durante el aislamiento de la cuarentena, logrando hoy dominar las sampleradoras y los controladores de pads para tocar música en vivo.

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